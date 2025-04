Na quarta-feira, aquando da vitória caseira do Benfica perante o Farense (3-2), no fecho da 27.ª jornada da I Liga, a PSP intercetou um adepto 'encarnado' que já tinha utilizado pirotecnia em fevereiro do ano passado, na receção ao Gil Vicente (3-0), da 20.ª ronda.

A primeira detenção aconteceu no encontro de domingo entre os Estalados e os Black Devils, da Superliga de Lisboa, sendo que um atleta da equipa da casa, cuja identidade não foi revelada, estava interditado de frequentar estádios por causa de ter deflagrado e arremessado artefactos pirotécnicos em 18 de dezembro de 2023, no jogo do campeão nacional Sporting frente ao FC Porto (2-0), da 14.ª jornada da edição 2023/24 da I Liga.

Nos dois casos, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) aplicou as medidas cautelares de interdição de acesso a recintos desportivos, que já resultaram na interceção de 21 indivíduos por parte da PSP esta época e cuja desobediência é punível com pena de prisão até um ano ou com multa até 120 dias.

RTF // VR

Lusa/Fim