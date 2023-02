PSP detém adepto do Vizela por desobedecer a interdição de estádios no Dragão

A PSP deteve hoje um adepto do Vizela à entrada do Estádio do Dragão, por desobedecer à medida de interdição de acesso a recintos desportivos emitida pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).