Depois de terem cancelado os dois treinos de adaptação às condições do rio, agendados para domingo e segunda-feira, a World Triathlon e os organizadores de Paris2024 decidiram hoje reagendar a prova masculina, na qual participam os portugueses Vasco Vilaça e Ricardo Batista, para quarta-feira às 10:45 locais (09:45 em Lisboa).

A competição masculina, que estava calendarizada para as 08:00 de hoje, vai seguir-se na quarta-feira à feminina, marcada para as 08:00 locais, e na qual participam as portuguesas Melanie Santos e Maria Tomé.

"Paris2024 e a World Triathlon reiteram que a sua prioridade é a saúde dos atletas. As análises feitas hoje no Sena revelaram que os níveis da qualidade da água não dão suficientes garantias para permitir que o evento se realize", lê-se em comunicado.

Caso a qualidade da água não melhore, a prova de triatlo pode passar a duatlo, com a eliminação do segmento de natação.

NFO/AMG // AMG

Lusa/Fim