Trata-se de uma prova de triatlo - organizada pelo Multisport, Município de Coimbra e Federação de Triatlo de Portugal - que vai decorrer no leito do rio Mondego, nas ruas da cidade e concelhos circundantes, algumas em simultâneo, referiu a organização, em comunicado.

"Depois do Rali de Portugal, que aconteceu em maio, o Multisport Weekend Coimbra será, em termos desportivos, o maior envolvimento do município de Coimbra, tanto financeiros como logísticos, sendo extremamente gratificante termos esta competição no concelho", referiu o vereador com o pelouro do desporto, Carlos Lopes, citado na nota.

O orçamento da edição deste ano ronda os 100 mil euros, equivalente ao do ano passado, disse o autarca.

Para o presidente da Federação de Triatlo de Portugal, esta prova "é de extrema importância face à organização do Campeonato Nacional Individual de Longa Distância, o que constitui motivos de orgulho, com a certeza de que Coimbra terá os melhores atletas da atualidade".

"Esta já é a terceira vez que Coimbra nos acolhe e, naturalmente, que vamos estar perante a festa Multisport e do triatlo em geral", salientou Sérgio Dias.

A edição deste ano conta com a participação do paraciclista Telmo Pinão, que se vai estrear numa estafeta de triatlo.

Segundo Mauro Azevedo, da organização, as novidades da prova "prendem-se com o traçado de corrida, aproveitando a recente reabilitação da margem direita do rio Mondego, muito aprazível e muito agradável, em que os atletas vão poder usufruir de uma paisagem e de um ambiente magnífico".

"Outra das novidades é a possibilidade da passagem dos atletas pelo Parque Manuel Braga, também recentemente requalificado pela autarquia, um espaço que se destaca pela sua beleza e frescura junto ao rio Mondego, beneficiando em muito o traçado, até pela sombra que propicia", acrescentou.

Por seu lado, Ricardo Lacerda, também da estrutura organizativa, destacou que a Multisport é "uma competição decisiva e, por isso, tem uma importância acrescida dado fazer parte integrante do calendário desportivo, até por ser a única de longa distância no país que não é orientada por empresas estrangeiras e multinacionais".

O responsável frisou que o evento teve este ano um crescimento de atletas efetivos que ronda os 34% e um crescimento superior a 450% de atletas estrangeiros, "o que traduz na perfeição o reconhecimento dos intervenientes na prova de Coimbra".

AMV // SSS

Lusa/fim