No quadro masculino, vão ser disputados os oitavos de final, num formato de baterias simultâneas, e com um duelo entre australianos no primeiro 'heat', com Jack Robinson (finalista vencido em Peniche na edição de 2023) a enfrentar Liam O'Brien.

Depois, o brasileiro Yago Dora defronta o havaiano Imaikalani deVault, e, no terceiro 'heat', o australiano Ethan Ewing (vice-campeão da etapa lusa em 2024) bate-se com o norte-americano Cole Houshmand.

Na quarta bateria, o bicampeão mundial Filipe Toledo (2022 e 2023), do Brasil, campeão em Supertubos há 10 anos, encara o sul-africano Jordy Smith, que foi três vezes 'vice' em Portugal (2010, 2014 e 2019).

Seguem-se os confrontos entre o brasileiro Ítalo Ferreira, campeão mundial em 2019 e vencedor em Supertubos em 2018 e 2019, e o 'rookie' australiano Joel Vaughan, do indonésio Rio Waida e do japonês Kanoa Igarashi, do francês Marco Mignot e do havaiano Seth Moniz e, finalmente, na oitava bateria, do italiano Leonardo Fioravanti e do havaiano Barron Mamiya.

Na prova feminina a competição já está numa fase mais avançada, com a norte-americana Caroline Marks, campeã mundial em 2023 e olímpica em 2024, vencedora da etapa lusa em 2019, a discutir a primeira meia-final com a australiana Molly Picklum, enquanto a 'rookie' canadiana Erin Brooks e a havaiana Gabriela Bryan vão disputar a segunda semifinal.

O Meo Rip Curl Pro Portugal, única etapa na Europa do circuito da elite mundial, começou em 15 de março na Praia de Supertubos, em Peniche, e, segundo informação oficial da organização, vai ser concluído hoje.

