Dois golos de Nicolás Fernández, aos 15 e 72, sentenciaram o jogo e a eliminatória, mesmo depois de os cariocas terem empatado, aos 45+3, com um autogolo do guarda-redes Enrique Bologna.

"Faltou marcar um golo. Não faça esse tipo de comparações, de quem tem mais dinheiro, tem que respeitar os jogadores do outro lado. Tivemos várias oportunidades de fazer golos, duas vezes com Mateo... No conjunto dos dois jogos tivemos mais oportunidades e infelizmente sofremos três, mas não deveríamos ter sofrido. Sofremos três cruzamentos e sofremos golos. Ficamos tristes porque saímos dessa competição e fomos a melhor equipa no conjunto da eliminatória", afirmou Lage, após a derrota na Argentina.

Após 11 jogos no comando do Botafogo, no qual sucedeu ao compatriotas Luís Castro, Bruno Lage perdeu pela primeira vez, contando, nos restantes encontros, quatro vitórias e seis empates.

Na primeira mão, Lage tinha apostado numa equipa alternativa, apenas com os habituais titulares Cuesta, Tchê Tchê e Victor Sá.

"O responsável sou eu. Eu tomei todas as decisões e não me arrependo de nenhuma. Peço para os torcedores continuarem apoiando. Venho trabalhando muito, de forma humilde. Aqui têm pessoas de caráter. Independentemente de coisas que possam acontecer no caminho, o torcedor precisa continuar apoiando a equipa, que vive um momento lindo. A minha exigência é ter um registo de equipe grande", frisou Lage.

