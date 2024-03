"O Pedro Pablo Pichardo, se estiver bem preparado e se estiver com boa saúde, vai participar nos Jogos Olímpicos, asseguro-lhe", disse Jorge Vieira, em declarações à margem da apresentação da 24.ª edição dos Campeonatos Nacionais de corta-mato curto, realizada em Mira, distrito de Coimbra.

"Garantia. Se estiver bem de saúde e tecnicamente preparado, que as duas coisas estão juntas, normalmente, garanto-lhe que o atleta vai participar", reafirmou o dirigente federativo.

No entanto, Jorge Vieira recusou adiantar mais pormenores, nesta fase, sobre como se efetuará a participação de Pedro Pablo Pichardo, atleta que atravessa um período de indefinição desportiva e estará lesionado e em recuperação.

"Não posso dizer mais do que isto. Mas vai ser fácil", asseverou.

Pichardo, de 30 anos, não compete desde maio de 2023 e, em divergência com o Benfica, clube com o qual está ligado contratualmente até aos Jogos Olímpicos Los Angeles2028, ainda não aceitou o processo de filiação na plataforma da FPA.

Também em declarações à Lusa na semana passada, o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, manifestou-se "muito preocupado" com a situação desportiva de Pablo Pichardo.

"Ele está lesionado, está a ser tratado e acompanhado, mas, simultaneamente, há um processo desportivo, de filiação, que não está assegurado. Há um conflito latente com o clube, que, até à presente data, ainda não terá sido ultrapassado", afirmou, na altura, o dirigente olímpico.

"Sem a filiação desportiva do atleta, seja qual for o clube, e mesmo que esteja superada a questão da lesão, há um impedimento do ponto de vista da participação desportiva. Portanto, é necessário que, por um lado, se resolva a situação da filiação desportiva e, simultaneamente, o atleta possa recuperar da lesão que o tem afetado há vários meses", explicou José Manuel Constantino.

Depois do ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, disputados em 2021, Pichardo conquistou os títulos mundiais e europeus ao ar livre, em 2022, e o continental em pista coberta, em 2023, antes de falhar os Mundiais Budapeste2023, por lesão.

Cerca de mil atletas são esperados na 24.ª edição dos nacionais de corta-mato curto, agendada para a pista municipal da Praia de Mira, naquele que é um regresso ao município das competições daquela modalidade, depois dos nacionais de corta-mato longo (2017) e da Taça dos Clubes Campeões Europeus em 2018.

A FPA anunciou hoje que estarão presentes os principais clubes do corta-mato nacional -- com Benfica, Sporting e Sporting de Braga à cabeça --, numa competição cujo percurso principal tem quatro quilómetros e que incluirá ainda atletas do campeonato nacional universitário.

