O dirigente vitoriano, refere o comunicado, "testou positivo ao SARS-CoV-2 [novo coronavírus]", encontrando-se "assintomático e em isolamento" e "cumprindo o estabelecido no plano de contingência" do clube.

"A deteção deste caso não tem qualquer implicação com o normal curso dos trabalhos da equipa principal de futebol", lê-se na nota publicada.

Os minhotos informaram também que o lateral-esquerdo Gideon Mensah, de 22 anos, testou positivo "nos exames efetuados à chegada a Guimarães", depois de ter representado a seleção do Gana nos jogos amigáveis com o Mali (derrota ganesa por 3-0), na sexta-feira, e com o Qatar (triunfo por 5-1), na segunda-feira.

O Vitória frisou que o jogador está "assintomático" e não teve "qualquer contacto com o grupo de trabalho" após o regresso a Portugal, encontrando-se em "isolamento" depois do teste, algo que o clube impõe para "a reintegração dos jogadores internacionais no plantel".

Os vimaranenses informaram que o plantel treinado por João Henriques mantém a "rotina de treino", com os jogadores, a equipa técnica liderada por João Henriques e o 'staff' de apoio a sujeitarem-se a uma "testagem regular".

Em setembro, o extremo angolano Nélson da Luz, um dos 17 reforços vitorianos para a época em curso, também acusou positivo à covid-19, estando já recuperado.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e sete mil mortos e mais de 38,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.117 pessoas dos 91.193 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

