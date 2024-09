"Vamos esperar para ver como é que as equipas portuguesas se vão dar neste modelo, que é interessante. Se será mais fácil ou mais difícil, veremos. Penso que tem um aspeto positivo à partida, que é o facto de termos, no mínimo, oito jogos em vez de seis. Isso é muito importante, porque é ali que os jogadores se valorizam e se mostram. Como somos um clube de um país exportador, é extremamente importante estar nesse palco", vincou.

Frederico Varandas falava na primeira conferência da terceira edição da cimeira Thinking Football, que arrancou hoje e promoverá debates sobre a modalidade com oradores nacionais e internacionais até sábado, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, sob organização da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

"Aperto no calendário? Estamos sempre disponíveis para competir na 'Champions'", atirou, em alusão ao novo modelo competitivo da prova, que substitui a fase de grupos de 32 clubes por um campeonato com 36 emblemas, proporcionando a cada um oito jogos - quatro em casa e quatro fora - com adversários diferentes.

O Sporting, atual líder isolado da I Liga portuguesa, com 12 pontos, em quatro jornadas, iniciará a participação na edição 2024/25 da Liga dos Campeões na terça-feira, ao receber os franceses do Lille no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na ronda inaugural da fase regular.

Seguem-se os embates caseiros com os ingleses do Manchester City (05 de novembro) e do Arsenal (dia 26) e com os italianos do Bolonha (29 de janeiro de 2025), intercalados pelas visitas aos neerlandeses do PSV Eindhoven (01 de outubro), aos austríacos do Sturm Graz (dia 22), aos belgas do Club Brugge (10 de dezembro) e aos alemães do Leipzig (22 de janeiro do próximo ano).

Os oito primeiros classificados têm entrada direta nos oitavos de final, tal como os vencedores dos play-offs disputados a duas mãos entre as equipas posicionadas do nono ao 24.º lugares, enquanto os restantes 12 participantes serão automaticamente eliminados, sem haver possibilidade de repescagem para a Liga Europa.

O Sporting é um dos dois clubes portugueses presentes na Liga dos Campeões, a par do rival lisboeta Benfica, segundo classificado da I Liga em 2023/24, enquanto FC Porto e Sporting de Braga vão alinhar na também reformulada Liga Europa e o Vitória de Guimarães estreará a representação nacional na fase principal da Liga Conferência.

