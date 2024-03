"O futebol feminino é já uma realidade do clube, com as equipas de sub-13 e sub-15 em plena competição. Durante o próximo mandato, será nossa intenção manter esta aposta, nomeadamente com o reforço das equipas na área da formação e de competição. O FC Porto terá uma equipa sénior de futebol feminino no decorrer do próximo mandato, que lutará todas as épocas pela conquista de títulos", estabeleceu a lista "Todos pelo Porto".

Em julho de 2022, os 'dragões' tinham revelado o lançamento de equipas femininas nos escalões de sub-13 e sub-15 para a temporada 2022/23, sob alçada das escolas Dragon Force, que estão abertas desde 2008 a crianças dos dois géneros, entre três e 14 anos.

Além da aposta no futebol feminino sénior, estratégia intensificada pelos rivais Benfica e Sporting na década passada, Pinto da Costa assume estar atento a novas modalidades.

"No caso do futsal, temos analisado o seu crescimento ao nível do número de adeptos e da atração televisiva e mediática. Assim, durante o próximo mandato iremos conduzir e concluir os estudos de viabilidade da modalidade, para definir, de forma célere, a melhor forma de implementação, se de forma orgânica ou pela aquisição de um clube", definiu.

Outra intenção incide no surf, cuja entrada do FC Porto pode ser concretizada mediante "parcerias ou pela aquisição de um ou mais dos clubes da região", visando criar "a maior escola de surf do país" e o desenvolvimento de "equipas competitivas a nível mundial".

Pinto da Costa deseja ainda reforçar a aposta nas atuais modalidades do clube, fruto de "uma estratégia plurianual" para o andebol, basquetebol, bilhar, boxe, hóquei em patins, natação, voleibol e desporto adaptado, que permita "lutar pela liderança" em cada prova.

A candidatura "Todos pelo Porto" explanou hoje o terceiro de cinco eixos orientadores do seu programa, após já ter comunicado as medidas incluídas nos tópicos "transparência e boa governança" e "sustentabilidade e crescimento", faltando revelar as suas perspetivas para as temáticas "experiência relação com sócios e adeptos" e "formação e prospeção".

Detentor de 15 mandatos seguidos e dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial, Pinto de Costa concorrerá à presidência do FC Porto com André Villas-Boas, ex-treinador da equipa de futebol, e o empresário Nuno Lobo, candidato derrotado em 2020, nas eleições dos órgãos sociais do clube, em 27 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto.

RYTF // AJO

Lusa/Fim