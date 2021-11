Presidente do Comité Olímpico Internacional fez videochamada com Peng Shuai

O presidente do Comité Olímpico Internacional, bem como a líder da Comissão de Atletas e uma membro do Comité Olímpico chinês falaram hoje, por videochamada, com a tenista Peng Shuai, desaparecida desde que denunciou um ex-alto funcionário do governo.