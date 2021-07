"Peço ao povo japonês que dê uma calorosa saudação de boas-vindas aos atletas de todo o mundo, que superaram tantos desafios, e treinaram afincadamente para este momento", afirmou o presidente do COI.

Bach fez este pedido no final de um encontro com o primeiro-ministro nipónico, Yoshihide Suga, e responsáveis do comité organizador, no qual foi informado de alguns detalhes do evento, que começa em 23 de julho.

"As medidas sanitárias para os atletas estão a ser aplicadas e estão a funcionar", afirmou Thomas Bach, dando como exemplo o caso de em 8.000 testes ao novo coronavírus realizados à chegada a Tóquio foram detetados apenas três infeções.

O presidente do COI referiu ainda que 85% dos residentes na Aldeia Olímpica -- atletas e técnicos -- chegarão ao Japão já vacinados.

Bach considerou que os Jogos Tóquioi2020, que terminam em 08 de agosto, "serão históricos por diversas razões" e terão "milhões e milhões de pessoas frente aos ecrãs", uma vez que a competição será disputada à porta fechada.

AO // JP

Lusa/Fim