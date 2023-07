Além do castigo, o dirigente foi condenado a pagar uma coima de 3.060 euros por factos verificados no túnel do Estádio Cidade de Barcelos, em 12 de maio, quando as 'panteras' perderam diante dos minhotos (3-1), para a 32.ª e antepenúltima ronda do campeonato.

No final da partida, Vítor Murta foi à sala de imprensa denunciar que terá sido empurrado por elementos da PSP no interior do recinto do Gil Vicente, sendo que a sanção aplicada pelo órgão disciplinar assenta na "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa".

Nuno Ribeiro, diretor de segurança do Boavista, também foi castigado com 255 euros de multa, por "inobservância de outros deveres", mas fonte do clube afirmou à agência Lusa que o nono colocado da última edição do escalão principal irá recorrer destes processos.

Em 27 de junho, Vítor Murta já tinha sido alvo de 45 dias de suspensão e 3.060 euros de coima, devido às críticas efetuadas na mesma sala de imprensa à atuação da equipa de arbitragem comandada por Ricardo Baixinho, da associação da Lisboa, naquele desafio.

