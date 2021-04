"Tenho um sentimento de frustração e começo a preocupar-me seriamente. O Boavista é a equipa com mais [cartões] vermelhos, que tem jogado mais tempo com menos jogadores em campo, e que tem sofrido mais penáltis. Se é para nos dizerem quem fica na I e na II Liga poupam-nos em deslocações e estágios", disse Vítor Murta, em declarações na sala de imprensa do estádio do Bessa, no final da partida.

Vítor Murta mostrou-se, ainda assim, "orgulhoso" com a prestação dos atletas e do grupo de trabalho, considerando que "mostraram ser grandes jogadores e grandes homens" e vincando "não estar preocupado" com destino da equipa.

"Contra tudo e contra todos, vamos permanecer na I Liga. Hoje, mais uma vez, os jogadores demonstraram o espírito da pantera, e que têm um caráter enorme. Sei que vão chegar ao final e orgulhar todos os boavisteiros", afirmou o líder dos 'axadrezados'.

Esta reação de Vítor Murta foi a única da parte do Boavista na sala de imprensa, no final do desafio, uma vez que o técnico Jesualdo Ferreira não compareceu para fazer a análise ao jogo, que terminou com algumas 'escaramuças' e trocas de insultos entre os bancos das duas equipas, após o empate final por 3-3.

