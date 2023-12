"No seguimentos das declarações recolhidas pela Procuradoria-geral de Ancara-oeste, os suspeitos (...) foram detidos", indicou o governante, um dia após o incidente que provocou indignação na Turquia e em todo o mundo do futebol.

De acordo com a agência DHA, citada pela France-Presse, os três homens foram conduzidos à prisão de Sincan, na periferia de Ancara.

Na segunda-feira, a Federação Turca de Futebol suspendeu "indefinidamente" a principal Liga do país e os restantes campeonatos, devido à agressão ao árbitro internacional Halil Umut Meler pelo presidente e pessoas ligadas ao Ankaragücü, clube no qual alinha o português Pedrinho.

A decisão do organismo federativo surgiu pouco depois de, após o empate com o Rizespor (1-1), o presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, ter invadido o relvado e dado um soco no árbitro Umut Meler, que caiu e continuou a ser pontapeado na cara e cabeça por elementos ligados ao mesmo clube.

Com o árbitro caído no chão, várias pessoas, entre jogadores, árbitros assistentes e treinadores, criaram, rapidamente, um círculo de segurança para tentarem impedir mais agressões.

Umut Meler, de 37 anos, foi transportado para o hospital para receber assistência médica e passou a noite na unidade devido à possibilidade de ter lesões internas, tanto no cérebro como na região abdominal.

Em declarações a um órgão de comunicação social turco, o presidente do Ankaragücü referiu que não tem memória do incidente.

Através das redes sociais, o presidente da Turquia condenou o ataque a Halil Umut Meler, árbitro UEFA e FIFA, e prometeu mão dura no combate à violência no desporto.

Já hoje, o presidente da FIFA classificou como "totalmente inaceitável" a agressão ao árbitro: "Estes comportamentos não podem ter lugar no futebol. Árbitros, jogadores, adeptos e funcionários têm de estar seguros para desfrutarem do jogo. Apelo às autoridades competentes que garantam que a segurança é implementada e respeitada a todos os níveis".

Este ano, Umut Meler esteve em jogos do Benfica e Sporting de Braga na Liga dos Campeões e também no Bósnia-Herzegovina-Portugal, da fase de qualificação para o Euro2024.

