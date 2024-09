"É com grande orgulho que apresento Bruno Lage. Uma escolha fácil e rápida da nossa parte. Tem o perfil necessário para dirigir a equipa neste momento. É um técnico conhecedor do clube pelos anos que representou esta casa e é um técnico de sucesso, que já conquistou títulos no Benfica", disse Rui Costa na apresentação de Bruno Lage como sucessor do alemão Roger Schmidt.

O presidente 'encarnado' lembrou que o novo treinador teve esse sucesso na Luz num período "ainda mais complicado" do que aquele que se vive hoje.

"Dentro de todas as circunstâncias, considerámos de forma rápida que Bruno Lage reunia todas as condições e teria todo o nosso apoio para dirigir a equipa principal do Benfica. Neste impasse de saída de um treinador e entrada de outro, cada adepto tem as suas preferências, o que é respeitável, mas tenho a certeza de que, a partir deste momento, terá o apoio e o respeito de todos os benfiquistas", afirmou Rui Costa.

A opção por Bruno Lage assentou, segundo o presidente dos 'encarnados', em pressupostos de ordem técnica, os quais são bem conhecidos pelo seu passado na Luz, e de ordem sentimental, pela sua ligação ao clube.

[Virando-se para Bruno Lage] "Além das tuas qualidades como treinador, terás também aquilo que todos os benfiquistas querem ver. Tenho a certeza absoluta que viverás cada dia, cada treino, cada jogo, com o sentimento que sempre representaste, que é o sentimento de cada benfiquista. Disso não tenho a menor dúvida!", reafirmou o 'timoneiro' dos 'encarnados'.

O regresso de Bruno Lage à Luz, um treinador que já teve sucesso no clube, faz com que Rui Costa não tenha dúvidas de que é o treinador indicado para este momento, a quem dirigiu as últimas palavras.

"Bruno, que tenhas sucesso, que possas repetir o que já conseguiste fazer neste clube e que no final da época possamos refazer esta foto com a conquista do 39, que é o desejo de todos os benfiquistas e que sei que vais lutar por isso", rematou.

