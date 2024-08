"É com um sentimento de enorme orgulho, contentamento e satisfação que o Presidente da República felicita efusivamente os ciclistas Iúri Leitão e Rui Oliveira pela brilhante conquista da medalha de ouro na prova de madison, nos Jogos Olímpicos Paris2024, o sexto título olímpico e o primeiro do ciclismo na história de Portugal", pode ler-se numa mensagem hoje divulgada.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "os campeões olímpicos venceram uma prova de extrema qualidade, cuja emoção deixou todos os portugueses sem fôlego", e confirmou "o excelente percurso e elevado nível desportivo alcançado", valorizando o ciclismo e o desporto nacional.

Lembra ainda o Presidente da República que Leitão, que foi vice-campeão olímpico do omnium dias antes, é o primeiro desportista português a vencer duas medalhas em Jogos Olímpicos numa mesma edição, "um patamar desportivo apenas reservado a poucos".

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa envia um forte abraço de parabéns aos ciclistas por esta marca inesquecível do desporto nacional, alicerçada num espírito vencedor e extraordinários méritos desportivos que enchem de orgulho os portugueses", acrescenta o texto.

Depois da medalha de prata de Iúri Leitão no omnium, a dupla lusa somou hoje 55 pontos, nas 200 voltas à pista do Velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines, mais oito do que a Itália, com Simone Consonni e Elia Viviani, segunda classificada, enquanto a Dinamarca, com Niklas Larsen e Michael Moerkoev, terminou no terceiro posto, com 41.

Na estreia lusa em provas masculinas de pista, Iúri Leitão e Rui Oliveira juntam-se a Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Nélson Évora e Pedro Pichardo, todos campeões olímpicos no atletismo, somando de resto a 32.ª medalha portuguesa em Jogos Olímpicos, a quarta nesta edição.

