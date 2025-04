Segundo Proença, que discursou na sessão de abertura do evento da UEFA que decorreu na Cidade do Futebol, o objetivo é melhorar o VAR, uma "ferramenta extremamente importante para o futuro do setor" que "será sempre um projeto inacabado", mas cuja utilidade "não pode ser questionada".

O dirigente reforçou ainda medidas já por si anunciadas, como a criação de um Plano Nacional de Arbitragem e a ambição de triplicar o número de árbitros nos próximos três ciclos.

Proença referiu-se também ao lançamento de uma plataforma externa para gerir a arbitragem profissional, bem como a criação de um centro de formação dedicado ao videoárbitro, no Norte do país.

No simpósio do organismo de cúpula do futebol europeu, o diretor-geral para a arbitragem da UEFA, Roberto Rosetti, partilhou vários dados sobre a tomada de decisão arbitral durante o jogo, com 97,49% das decisões tomadas sem VAR a serem corretas, contra 99,6% com recurso à tecnologia.

O evento contou ainda com o selecionador português, Roberto Martínez, o futebolista André Martins e o presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, Luciano Gonçalves, entre vários convidados internacionais, como a árbitra Stephanie Frappart e o diretor técnico do International Board, David Elleray.

