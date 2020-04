Presidente da FPAK defende que prioridade nos ralis deve ser a próxima época A prioridade no campeonato de Portugal de Ralis deve ser o planeamento da próxima temporada, defendeu hoje o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, Ni Amorim. desporto Lusa desporto/presidente-da-fpak-defende-que-prioridade-nos_5e98571e82b50f09c7fd59a2





Numa nota publicada no site do Automóvel Club de Portugal na internet, Ni Amorim revela que este ano "só se irão realizar as provas que forem possíveis, consoante a marcha da pandemia".

Para a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) é urgente olhar com muita seriedade para o próximo ano, defendendo que o Campeonato de Portugal de Ralis deve ser redimensionado e garantidos os apoios para clubes organizadores, equipas e pilotos.

"Temos de pensar como irá ser o próximo ano e pensar nos patrocinadores, marcas e pilotos. Para além disso, vamos tentar ainda salvar 2020. Ainda não sabemos para quando a retoma em relação a esta crise, mas teremos de encontrar a estratégia correta para encurtar os calendários", disse o presidente da FPAK.

Por outro lado, entende que deve manter-se o equilíbrio entre provas de terra e asfalto.

"Estou de acordo que o número de provas em terra deverá ser igual às de asfalto, mas só na altura se poderá definir qual o figurino, de acordo com os clubes organizadores, equipas e pilotos", ressalvou, indicando que mantém como prioridade as provas internacionais, como o Vodafone Rally de Portugal, o Rali dos Açores e o Rali da Madeira.

