"O mundo do futebol está em estado de choque após os incidentes trágicos que tiveram lugar na Indonésia, no final do jogo entre o Arema FC e o Persebaya Surabaya no Estádio Kanjuruhan", começou por dizer Gianni Infantino, citado em comunicado publicado no sítio oficial da FIFA.

O presidente do organismo que tutela o futebol mundial lamenta "um dia negro para todos os envolvidos no futebol e uma tragédia incompreensível".

"Endereço as minhas mais sentidas condolências às famílias e amigos das vítimas que perderam a vida neste trágico incidente. Juntamente com a FIFA e a comunidade do futebol, os nossos pensamentos e preces estão com as vítimas, os feridos e as pessoas na Indonésia, na Confederação Asiática de Futebol, na Associação de futebol da Indonésia e na liga de futebol, neste momento difícil", conclui a nota.

As autoridades indonésias disseram que os tumultos ocorridos no final de um jogo de futebol em Java Oriental provocaram 174 mortos, mas admitiram que este número poderá aumentar por haver muitos feridos em estado crítico.

A tragédia, uma das piores da história do futebol, ocorreu no sábado à noite, quando cerca de 3.000 adeptos invadiram o campo após a derrota da equipa da casa, o Arema FC, frente aos rivais do Persebaya Surabaya, por 3-2.

A polícia usou gás lacrimogéneo para tentar controlar os adeptos em fúria, mas a sua ação acabou por provocar o pânico, com milhares de pessoas a precipitarem-se para a saída.

Muitas das pessoas morreram espezinhadas no caos da debandada.

Nos tumultos, que se estenderam ao exterior do estádio, morreram pelo menos dois agentes da polícia.

O campeonato indonésio foi suspenso e as autoridades ordenaram um inquérito aos incidentes.

A tragédia do Estádio Kanjuruhan ocorre menos de um ano antes de a Indonésia acolher o Mundial sub-20 de futebol, que está agendado entre 20 de maio a 11 de junho de 2023.

