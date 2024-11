A decisão, que "foi precedida da auscultação de diversos sócios e de figuras de relevo do universo vitoriano, bem como dos demais órgãos sociais do clube", foi tomada depois de nenhuma candidatura ter sido apresentada às eleições para os órgãos sociais para o triénio 2024-2026, que estavam agendadas para quarta-feira (27 de novembro).

"Na sequência de se ter verificado uma causa de cessação antecipada do mandato da direção que havia sido eleita para o triénio 2023-2025 e de, na sequência de terem sido convocadas eleições, não terem sido apresentadas quaisquer candidaturas, designo uma Comissão de Gestão para exercer -- de imediato e por tempo indeterminado (até novas eleições) -- as funções que cabem à direção", lê-se no comunicado.

Na Comissão de Gestão, composta por cinco membros, vão estar a acompanhar Carlos Silva, de 64 anos, que era presidente da direção desde dezembro de 2020, Ana Gomes (sócia n.º 516), Fernando Pimenta (336), Francisco Alves Rito (3.465) e Miguel Reizinho (334).

David Leonardo, presidente da MAG, informa no comunicado emitido na página oficial do clube que a Mesa da Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e Disciplinar e o Conselho Vitoriano irão manter-se em funções, decisão que mereceu a aceitação unânime de todos os que participaram no procedimento.

As eleições tinham sido agendadas depois da renúncia de oito dos 11 membros que compunham a direção presidida por Carlos Silva -- dirigente que ocupava o cargo desde 2020 e tinha sido reeleito em março de 2023.

Fundado há 114 anos, em 20 de novembro de 1910, o Vitória -- sexto clube nacional com mais participações na Liga (72) -- lidera atualmente a II divisão distrital de Setúbal, com 22 pontos em oito jornadas.

