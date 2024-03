"A nossa preocupação neste momento é perceber quando é que o Pedro [Pichardo] estará em condições de competir e onde é que irá competir. Essa, naturalmente, é a principal preocupação, porque isso é que garante também a qualificação do Pedro, ele saltar, fazer a marca e garantir a qualificação para os Jogos de Paris", referiu Marco Alves.

À margem de uma sessão para jornalistas acreditados para os Jogos Olímpicos Paris2024, Marco Alves considerou que as mais recentes declarações do presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) o deixam mais descansado, depois de ter sido noticiado que o campeão olímpico do triplo salto, em litígio com o Benfica, ainda não estava inscrito no organismo.

"Efetivamente, garante que o processo será resolvido e essa parte, diria, administrativa ou burocrática, que poderá estar a limitar aqui alguma situação, aparentemente estará resolvida", afirmou.

Por isso, a preocupação do Comité Olímpico de Portugal "vai, efetivamente, para a recuperação do Pedro", que "parece estar a correr bem", e "identificar quando é que ele estará em condições de competir e poder garantir essa qualificação para Paris".

No início de março, o presidente da FPA, Jorge Vieira assegurou à agência Lusa que Pedro Pablo Pichardo vai participar nos Jogos Olímpicos Paris2024, para os quais ainda não tem mínimos, se estiver com boa saúde e bem preparado, apesar do diferendo com o seu clube, o Benfica.

O campeão olímpico em Tóquio2020, de 30 anos, não compete desde maio de 2023 e, em divergência com o Benfica, clube ao qual está ligado contratualmente até aos Jogos Olímpicos Los Angeles2028, ainda não aceitou o processo de filiação na plataforma da FPA.

