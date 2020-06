O representante português, no caso o segundo classificado da I Liga (o campeão apura-se diretamente para a fase de grupos), entra assim em ação em 15 ou 16 de setembro, na terceira pré-eliminatória da 'Champions'.

No caso de apuramento para o 'play-off' de acesso à fase de grupos, a equipa lusa voltará ao habitual formato de duas mãos, mantido apenas para a derradeira fase de apuramento, marcada para 22 e 23 de setembro, na primeira mão, e 29 e 30, na segunda.

A fase de grupos, onde estará pelo menos o campeão de Portugal, arranca em 20 de outubro e termina em 09 de dezembro, com as habituais seis rondas.

Também a Liga Europa 2020/21 tem datas anunciadas, arrancando com as rondas preliminares em 20 de agosto, um dia antes da final de 2019/20, em Colónia (Alemanha), com o primeiro representante português a entrar em ação na segunda fase preliminar, em 17 de setembro, também a uma só mão.

Com uma equipa garantida na fase de grupos, que se inicia em 22 de outubro, Portugal terá ainda um competidor em prova a partir da terceira pré-eliminatória, marcada para 24 de setembro, enquanto o 'play-off' de apuramento para a fase final está marcado para 01 de outubro.

Estas decisões foram hoje confirmadas pela UEFA após a reunião do Comité Executivo da UEFA, que, entre outras posições, atribuiu a Lisboa uma inédita 'final a oito' da Liga dos Campeões, para terminar 2019/20 no Estádio José Alvalade e Estádio da Luz, palco da final, no dia 23, já depois de iniciadas as pré-eliminatórias para a época seguinte.

O Comité Executivo da UEFA reuniu hoje para votar e aprovar a recalendarização das competições europeias após os efeitos provocados pela pandemia de covid-19, com Lisboa a receber a 'Champions' em agosto, a Liga Europa na Alemanha e a Liga dos Campeões feminina em Espanha, além de decisões para a Supertaça Europeia, que vai realizar-se em Budapeste em detrimento do Porto.

Entre outras competições reagendadas e com alterações no modelo competitivo contam-se a UEFA Youth League, várias competições de futsal e a janela de jogos de seleções de outubro e novembro, que passam a ter três jogos em vez dos habituais dois.

SIF // NFO

Lusa/fim