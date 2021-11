O profissional Ricardo Santos é, entre os representantes nacionais, o que está em melhor posição de passar o 'cut', uma vez que concluiu a volta inaugural com 70 pancadas, uma abaixo do Par, e partilha o 31.º lugar do 'leaderboard', liderado pelo italiano Nino Bertasio com 61 'shots' (-10).

Mas tal como o algarvio, Pedro Figueiredo, também membro do Circuito Europeu, Vítor Lopes e Tomás Gouveia não comprometeram na estreia e, após terem feito o Par do traçado algarvio, têm boas possibilidades de passar hoje o 'cut', provisoriamente fixado nas 72 pancadas (+1).

Filipe Lima, por sua vez, concluiu os primeiros 18 buracos com uma pancada acima do Par do campo e está no limite do 'cut', que vai apurar ao final da segunda ronda os 65 melhores e empatados para os derradeiros 36 buracos, enquanto o amador Pedro Clare Neves está numa posição mais difícil, ao figurar no 106.º lugar da classificação geral.

A 15.ª edição do Portugal Masters, dotada de 1,5 milhões de euros em prémios monetários, é liderada ao final da primeira volta por Nino Bertasio, com uma vantagem de quatro 'shots' sobre o espanhol Adri Arnaus, que entregou um primeiro cartão 65 pancadas.

SRYS // AJO

Lusa/Fim