O recordista nacional dos 800 e 1.500 metros chegou aos Europeus 'indoor', nos Países Baixos, com a terceira marca entre os inscritos, apenas atrás do favorito norueguês Jakob Ingebrigtsen, bicampeão europeu na distância e 'tri' nos 3.000, e do francês Azeddine Habz.

Isaac Nader confirmou o estatuto nas semifinais, ao vencer, tranquilamente, a segunda série, com uns modestos 03.42,32 minutos, 10 segundos acima da sua melhor marca, alcançada já este ano (03.32,59).

A primeira esperança lusa de medalhas encerra o programa nacional do dia na Arena Omnisport Apeldoorn, às 21:15 locais (20:15 em Lisboa), já depois de Gerson Baldé iniciar a disputa da final no comprimento.

O saltador do Benfica, de 25 anos, avançou para o concurso final com os 8,11 da melhor marca da qualificação, 11 centímetros acima da qualificação direta, uma marca que o italiano Mattia Furlani, líder mundial do ano, não alcançou -- foi quinto, na quinta-feira, com 7,95.

Salomé Afonso e Patrícia Silva são as outras finalistas nacionais do dia, nos 1.500 metros, após terem sido terceiras nas séries, com o terceiro melhor tempo (4.11,82 minutos), no caso da atleta do Benfica, e o sétimo, no da do Sporting (04.13,93), que assegurou a sexta final da família nos 1.500, depois das três vitórias do pai, Rui Silva, e das duas do avô, Carlos Cabral.

A segunda jornada começa com a disputa das eliminatórias dos 400 metros, com Carina Vanessa, no feminino, e, no masculino, com Omar Elkhatib, Ericsson Tavares e do recordista nacional João Coelho, que regressa aos grandes palcos, depois de em novembro de 2024 ter sido operado a um tumor maligno na tiroide.

Sem Pedro Pablo Pichardo, bicampeão europeu 'indoor', Tiago Luís Pereira, quarto nos Europeus 'indoor' Instambul2023 e ao ar livre Roma2024, representa as ambições nacionais no triplo salto, cuja qualificação vai ser disputada ao fim da manhã.

O atleta do Sporting, medalha de bronze nos Mundiais em pista curta Glasgow2024, apresenta-se na câmara de chamada da competição como o sexto do ranking europeu, necessitando de saltar 16,70 metros ou ser um dos oito primeiros para chegar à final, marcada para sábado.

HORA Local (Lisboa) DISCIPLINA/FASE ATLETAS ================================================================================================== 12:19 (11:19) 400 metros feminino (eliminatórias) Carina Vanessa 12:45 (11:45) 400 metros masculino (eliminatórias) Omar Elkhatib 12:53 (11:53) 400 metros masculino (eliminatórias) Ericsson Tavares 13:01 (12:01) 400 metros masculino (eliminatórias) João Coelho 13:40 (12:40) Triplo salto masculino (qualificação) Tiago Luís Pereira 19:58 (18:58) 400 metros feminino (semifinais) Carina Vanessa (+) 20:19 (19:19) 400 metros masculino (semifinais) João Coelho, Omar Elkhatib, Ericsson Tavares (+) 20:34 (19:34) Salto em comprimento masculino (final) Gerson Baldé 21:00 (20:00) 1.500 metros feminino (final) Patrícia Silva, Salomé Afonso 21:15 (20:15) 1.500 metros masculino (final) Isaac Nader (+) Caso se qualifique.

JP // VR

Lusa/Fim