Depois de ter ficado isenta da primeira ronda da qualificação, a atleta olímpica portuguesa, 56.ª do mundo, estreou-se no Cazaquistão com um triunfo sobre a cazaque Albina Zhaxylykova, 633.ª, por 11-1, 11-0 e 11-3.

Na terceira e última ronda da fase de qualificação, Jieni Shao afastou Huang Yu-Wen, 159.ª do ranking mundial, por 11-6, 11-8 e 11-8.

Na primeira ronda do quadro principal, que começa na quinta-feira, Jieni Shao vai defrontar a chinesa Fan Siqi, 24.ª do mundo, enquanto a outra portuguesa, Fu Yu, 28.ª, vai jogar com a chinesa Kuai Man, 27.ª.

No quadro masculino, Marcos Freitas, 23.º do mundo, vai defrontar o chinês Xu Yingbin, 40.º, e Tiago Apolónia, 51.º, encontra o francês Can Akkuzu, 45.º.

