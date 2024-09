Kim Nayeong, de 18 anos, começou melhor e venceu facilmente o primeiro parcial por 11-3.

"Sinto que não estou muito habituada, que tive poucas oportunidades, neste tipo de torneio só com uma mesa. Por isso fui um bocado lenta a aquecer", disse Jieni Shao à Lusa após o final do encontro.

A portuguesa, atualmente 45.ª do ranking mundial, deu mais luta e chegou a liderar o segundo 'set', mas a jovem sul-coreana acabou por triunfar por 11-7.

No terceiro parcial, o mais equilibrado, a 42.ª jogadora mundial chegou a estar um ponto da vitória no encontro, mas a olímpica lusa, de 30 anos, não desistiu e venceu por 13-11.

Ainda assim, a sul-coreana acabou por fechar o encontro em 28 minutos ao vencer o quarto parcial por 11-6.

"Gradualmente, senti-me melhor, mas ela hoje esteve melhor do que eu. Eu conheço a minha adversária, já jogámos várias vezes uma contra a outra e estou sempre em desvantagem", explicou a portuguesa.

Na segunda ronda, Kim Nayeong vai enfrentar a vencedora do encontro de hoje entre outra sul-coreana, Jeon Jihee, 16.ª do mundo, e a chinesa Sun Yingsha, líder do ranking e vice-campeã olímpica em Paris2024.

Em julho, na terceira presença em Jogos Olímpicos por Portugal, Jieni Shao bateu no primeiro encontro a luxemburguesa Sarah de Nutte, 91ª do mundo, antes de perder na segunda ronda frente à austríaca Sofia Polcanova, 23.ª da hierarquia.

O Torneio de Campeões, organizado desde 2022 na região semiautónoma chinesa de Macau, vai este ano distribuir um total de prémios no valor de 800 mil dólares (723 mil euros), com os vencedores a receberem 35 mil dólares (32 mil euros).

A competição da World Table Tennis (WTT), que arrancou hoje e vai decorrer até domingo, reúne os 64 melhores jogadores dos rankings masculino e feminino, incluindo o número um do mundo, o chinês Wang Chuqin.

Jieni Shao sublinhou que estava de férias, após Paris2024, na terra natal, em Liaoning, no nordeste da China, quando foi chamada para o torneio de Macau, após a lesão de duas jogadoras.

A portuguesa vai agora disputar, a partir de 26 de setembro, o último torneio da temporada na principal competição da WTT, o China Smash 2024, na capital chinesa, Pequim, que distribui um total de prémios no valor de 2 milhões de dólares (1,8 milhões de euros).

