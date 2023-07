Este é o segundo abandono consecutivo do ciclista português de 29 anos na Volta a França, depois de, no ano passado, ter desistido antes do arranque da nona etapa, devido a doença.

Guerreiro foi quarto na sexta etapa desta edição da 'Grande Boucle' e nono na 12.ª, jornadas em que integrou a fuga do dia.

AMG // VR

Lusa/Fim