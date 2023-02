Cancelo foi um dos três defesas eleitos, juntamente com o marroquino Hakimi (Paris Saint-Germain) e o neerlandês Virgil Van Dijk (Liverpool), sucedendo a Rúben Dias, que tinha sido um dos eleitos para a melhor equipa de 2021.

Ao contrário do lateral luso, Cristiano Ronaldo, que estava na lista dos 26 finalistas, falhou a eleição, que seria a sua 16.ª consecutiva, uma vez que fazia parte do 'onze' desde 2007, no primeiro ano como médio e de 2008 a 2021 como avançado.

O argentino Lionel Messi, um dos quatro avançados escolhidos, logrou, pelo contrário, a 16.ª eleição -- nunca falhou desde 2007 --, e está agora isolado como o jogador com mais presenças no 'onze' do ano da FIFPro.

O 'onze' de 2022 conta ainda com o guarda-redes Courtois (Real Madrid), os médios De Bruyne (Manchester City), Modric (Real Madrid) e Casemiro (Real Madrid/Manchester United), e os avançados Mbappé (Paris Saint-Germain), Benzema (Real Madrid) e Haaland (Borussia Dortmund e Manchester City).

De foram, também ficou o argentino Enzo Fernández, que começou o ano no River Plate e fechou-o no Benfica, transitando já em janeiro de 2023 para o Chelsea.

