Para conquistar a medalha de ouro, o atleta português superiorizou-se ao campeão mundial de pista coberta em 2022, o brasileiro Darlan Romani (20,53), que ficou com a prata, e ao também brasileiro Welington Morais (20,51).

"Vencer aqui significa que estou a regressar às grandes competições, que estou a voltar à melhor forma, que volto a ser o Belo que grita e fica quase sem voz. Admito que não me encontro no meu melhor potencial. Fico muito feliz com este triunfo e com o resultado, que é a minha melhor marca deste ano, e também melhor que no ano passado. Isto vai contribuir para os world rankings, para esse caminho para [os Jogos de] Paris, que será longo, pois agora segue-se competição quase todos os fins de semana", salientou, citado pela Federação Portuguesa de Atletismo.

Na mesma final, o também português Tsanko Arnaudov foi quinto, ao lançar o peso a 19,82 metros.

Na final dos 100 metros femininos dos Campeonatos Ibero-americanos, Lorene Bazolo foi quarta, ao cumprir a distância em 11,30 segundos, depois de ter vencido na terceira das meias-finais, em 11,24, a sua melhor marca desta época.

Já nos 100 metros masculinos, André Prazeres foi oitavo na final, com a marca de 10,46.

Na final do lançamento do dardo, Décio Andrade terminou em sexto, ao lançar 70,16 metros, o seu melhor resultado deste ano, com Ruben Antunes a ficar um lugar mais abaixo (69,74 metros).

AMG // AMG

Lusa/Fim