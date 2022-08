A jogar fora, Portugal voltou a superiorizar-se ao adversário, por 25-17, 25-16 e 25-20 e está na liderança do grupo, com 10 pontos, com Montenegro em segundo com oito, mas menos um jogo, enquanto o Luxemburgo tem três e a Islândia zero (menos um jogo).

Na quarta-feira, Portugal recebe Montenegro em Santo Tirso, num encontro que será decisivo para as contas do grupo, uma vez que o apuramento para o Europeu de 2023 está reservado para os vencedores dos sete grupos e os cinco melhores segundos classificados.

