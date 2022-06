No Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, uma grande penalidade convertida por Carole Costa, aos 61 minutos, ditou o triunfo da equipa comandada por Francisco Neto, que na quarta-feira tinha goleado as helénicas, por 4-0.

Na terça-feira, Portugal defronta a Austrália, novamente no Estoril, em mais um encontro de preparação para o Europeu.

No Euro2022, a equipa das 'quinas', que vai estar presente pela segunda vez numa fase final, ficou integrada no Grupo C e vai enfrentar a Suíça (09 de julho), Países Baixos (13 julho) e Suécia (17 julho).

