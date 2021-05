Tal como na véspera, o técnico estará privado de Bruno Fernandes, que na quarta-feira disputou a final da Liga Europa pelo Manchester United, além do trio do Manchester City, João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, que no sábado joga a decisão da Liga dos Campeões.

Gonçalo Guedes será o outro ausente, uma vez que testou positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, e está a cumprir o período de isolamento.

O segundo treino de preparação de Portugal para o Euro2020 tem início às 10:30, depois de um jogador falar aos jornalistas, em conferência de imprensa, a partir das 10:00.

Tendo em conta o regime livre definido pelo selecionador até dia 08 de junho, os atletas terão apenas a obrigação de se apresentar durante os treinos, na Cidade do Futebol, tendo total independência antes e depois dos trabalhos da seleção nacional.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.

Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de junho, a seleção nacional vai realizar dois encontros de preparação, com a Espanha, em Madrid, em 04 de junho, e com Israel, cinco dias depois, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

