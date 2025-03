Na Cidade do Cabo, a seleção portuguesa venceu a Alemanha, na final, por 12-7, com ensaios de Fábio Conceição (03 minutos) e Vasco Câmara (07+02) na primeira parte, o primeiro dos quais transformado por Guilherme Vasconcelos.

Na segunda parte, a Alemanha reduziu, por Chris Umeh (11), num ensaio transformado por Felix Hufnagel, mas a equipa orientada por Frederico Sousa conseguiu segurar a vantagem até ao soar da buzina para arrecadar a medalha de ouro do torneio.

Antes, nas meias-finais, os 'lobos' tinham vencido o Japão, por 36-14, com ensaios de Vasco Câmara (01, 13), Fábio Conceição (03, 06), Frederico Couto (10) e José Monteiro (14), uma conversão de Guilherme Vasconcelos, outra de Bernardo Valente e outra ainda de Martim Dias.

Desta forma, Portugal somou 20 pontos aos 12 conquistados na semana passada, na primeira etapa, quando terminou em quinto lugar e ascendeu ao terceiro posto da classificação das Challenger Series com os mesmos pontos que o segundo classificado, o Canadá, e a dois pontos da Alemanha.

A seleção lusa está, ainda, à frente do Chile (28) e de Samoa (24), os mais diretos perseguidores na 'corrida' aos quatro primeiros lugares da competição, que dão acesso ao play-off das World Sevens Series, em maio, em Las Vegas.

As World Sevens Challenger Series 2025, compostas por duas etapas na África do Sul e uma na Polónia, são o primeiro patamar do apuramento para o Circuito Mundial de Sevens da World Rugby.

Apenas as oito melhores seleções do agregado das duas etapas da Cidade do Cabo, disputadas nos dois primeiros fins de semana de março, seguem para o torneio de Cracóvia, na Polónia, em 11 e 12 de abril.

Para além de Portugal, passaram o 'cut' as seleções de Alemanha, Canadá, Chile, Samoa, Japão, Madagáscar e Tonga.

As quatro melhores seleções no final das três etapas apuram-se para o play-off das World Sevens Series, que se disputa em Los Angeles, Estados Unidos, em 03 e 04 de maio, entre os quatro últimos classificados do Circuito Mundial e os quatro apurados das 'Challenger'.

As melhores quatro seleções do play-off disputam o Circuito Mundial de 'sevens' na próxima época juntamente com as oito primeiras classificadas da presente temporada.

Portugal procura recuperar um lugar no Circuito Mundial, onde foi seleção 'residente' entre 2012 e 2016.

SYL // AO

Lusa/Fim