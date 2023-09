Quatro dias depois do desaire em França por 2-0, Andreia Jacinto, aos 37 minutos, e Carole Costa, aos 44 e 69, ambos de penálti, marcaram os golos lusos, enquanto Frida Maanum, aos 32, e Elisabeth Terland, aos 58, faturaram para as nórdicas.

Num agrupamento em que o primeiro segue para a 'final four', o segundo continua na Liga A, o terceiro vai ao 'play-off' de despromoção e o quarto desce à Liga B, Portugal subiu a segundo, com três pontos, atrás da França (1-0 na Áustria), que soma seis, e à frente de norueguesas e austríacas, ambas com um.

PFO // PFO

Lusa/Fim