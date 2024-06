No estádio Mourneview Park, em Lurgan, as norte-irlandesas até começaram melhor, com um golo logo aos cinco minutos, anotado por Wade, mas a equipa portuguesa, que manteve assim o pleno de vitórias no Grupo B3, virou o resultado ainda na primeira metade, com tentos de Kika Nazareth, aos 18 minutos, e de Andreia Norton, aos 30.

Num grupo que apura os três primeiros para os play-offs e coloca o vencedor na Liga A da Liga das Nações 2025/26, Portugal lidera com 12 pontos, assegurando assim já um lugar nos play-offs para o Europeu, enquanto a Bósnia-Herzegovina, que venceu hoje na receção a Malta por 2-1, é segunda, com seis, a Irlanda do Norte terceira, com quatro, e Malta ocupa o quarto lugar, com um ponto.

