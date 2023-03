Os 'lobos' perdiam por 10-7 ao intervalo, com um ensaio de Rodrigo Marta (30 minutos), transformado por Samuel Marques (31), mas deu a volta ao marcador na segunda parte com duas penalidades de Marques (53, 57) e toques de meta de Duarte Diniz (69) e Samuel Marques (72), ambos transformados pelo médio de formação português.

Portugal, que se apurou para as meias-finais no primeiro lugar do Grupo B, após vencer Bélgica (54-17), Polónia (65-3) e Roménia (38-20), vai defrontar no encontro decisivo o vencedor do Geórgia -- Roménia, se se disputa no domingo, em Tbilissi.

A seleção portuguesa vai, desta forma, tentar conquistar o principal título europeu da modalidade (com exceção do torneio das Seis Nações) pela segunda vez no seu historial, depois de ter arrecado do troféu em 2004.

A final disputa-se no Estádio Nuevo Vivero, em Badajoz, em 18 de março às 19:00.

