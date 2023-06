A precisar sempre de vencer para poder ambicionar seguir em frente e de que a Geórgia não perdesse diante dos neerlandeses, a equipa portuguesa adiantou-se no marcador por João Neves, aos 56 minutos, permitiu ainda o empate aos belgas, que marcaram por Vertessen, aos 65, mas Tiago Dantas, na conversão de uma grande penalidade, aos 89, anotou o tento do triunfo.

Portugal assegurou assim o segundo lugar do Grupo, com quatro pontos, e marcou encontro com a Inglaterra, vencedora do Grupo C, nos quartos de final, em jogo agendado para o próximo domingo, enquanto a Geórgia, que empatou 1-1 com os Países Baixos, conquistou o primeiro lugar, com cinco pontos, afastando os neerlandeses e os belgas, que acabaram nos dois últimos lugares.

