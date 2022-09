Depois de ter perdido na jornada inaugural na 'negra' com a Grécia (3-2), Portugal superiorizou-se à República Checa pelos parciais de 25-21, 27-25 e 25-20 e continua na luta pelos dois lugares cimeiros do grupo, que dão acesso às meias-finais.

Nuno Marques, com 17 pontos, seguido de André Pereira, com 15, voltou a ser o principal pontuador da equipa portuguesa, bem como do jogo, enquanto na seleção checa esse papel pertenceu a David Kollator, com 14.

As equipas vinham de resultados diferentes na primeira jornada, dado que a República Checa venceu por 3-1 a Finlândia, com os parciais de 25-15, 19-25, 25-19 e 25-22, e Portugal perdeu com a Grécia, por 3-2, com 25-23, 19-25, 26-28, 25-22 e 15-10.

Portugal prossegue a sua participação na fase final do Europeu defrontando as seleções da Bulgária (segunda-feira), Bélgica (quarta-feira) e Finlândia (quinta-feira).

O Grupo I, a decorrer em Montesilvano, é formado pelas seleções de Itália (anfitriã), Polónia, Sérvia, Eslováquia, França e Eslovénia.

