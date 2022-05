Portugal vence a Espanha e está nas meias-finais do Europeu de sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 qualificou-se hoje para as meias-finais do Europeu da categoria de 2022, marcando encontro com a França, ao bater a Espanha por 2-1, no último jogo dos 'quartos', em Netanya, Israel.