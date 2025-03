O lateral esquerdo dos italianos da Lazio falhou os dois primeiros treinos da equipa das 'quinas', devido a problemas físicos, e acabou por ser dispensado na terça-feira, sendo considerado inapto para o duplo embate com os dinamarqueses.

A seleção portuguesa realiza o último treino ainda na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa sessão que está agendada para as 10:00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

A viagem para Copenhaga está marcada para as 14:30, com o selecionador Roberto Martínez e um jogador a designar a fazerem a habitual conferência de imprensa de antevisão da partida pelas 20:45 locais (19:45 em Lisboa), já no Estádio Parken.

O primeiro encontro com a Dinamarca será já na quinta-feira, em Copenhaga, no Estádio Parken, pelas 20:45 (19:45).

O segundo e decisivo duelo com os escandinavos será no domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, também às 19:45, e vale o acesso à 'final four' da Liga da Nações.

A seleção das 'quinas' chegou aos quartos de final da competição, depois de ter vencido o Grupo A1, com quatro vitórias e dois empates, enquanto a Dinamarca foi segunda classificada no Grupo A4, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

