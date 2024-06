Os 'lobos', que terminaram a etapa de Makarska (Croácia) em quinto lugar, conseguiram um total de 28 pontos, encerrando o Rugby Europe Sevens Championsip apenas atrás de França, que se sagrou campeã europeia, Irlanda e Alemanha.

Em Hamburgo, nas meias-finais, Portugal perdeu com a Irlanda por 14-12, apesar dos ensaios de Sebastião Stilwell e Vasco Leite, o segundo transformado por Manuel Vareiro.

No encontro de atribuição do terceiro lugar, a equipa portuguesa arrecadou a medalha de bronze, após vencer a Alemanha por 14-12, com ensaios de Vasco Durão e João Afra Rosa, ambos transformados por Vareiro.

No torneio feminino, Portugal terminou em nono lugar, após derrotar a Itália por 17-7, e assegurou a manutenção no 'Championship', que este ano, tal como o masculino, foi ganho também pela França.

As 'lobas' dependiam apenas de si para seguir no principal escalão europeu, objetivo que alcançaram com ensaios de Raquel Santos, Antónia Martins (transformado por Matilde Goes) e Cátia Almeida.

O Rugby Europe Sevens Championship 2024 foi constituído por duas etapas, a primeira disputada em Markarska, na Croácia, no início do mês, e a segunda em Hamburgo, que terminou hoje, para definir o campeão europeu da variante.

