O atual modelo competitivo 'arrancou' apenas em 2002 e avança agora para a sua 20.ª edição, num escalão que foi precedido pelos Europeus de sub-18 (1981-2001), pelo torneio jovem da UEFA (1955-1989) e pelo torneio jovem da FIFA (1948-1954).

Globalmente, Portugal conta com quatro títulos, com conquistas em 1961, 1994, 1999 e 2018, esta última numa geração com Francisco Trincão, Jota, Florentino, Rúben Vinagre, David Carmo ou Thierry Correia.

Um ano depois, Portugal voltou a lutar pelo 'ouro', em 2019, na sua última participação, mas perdeu na final com a Espanha (2-0), com uma equipa em que se destacavam Vitinha, Fábio Vieira, João Mário ou Gonçalo Ramos, melhor marcador do Europeu.

Nas suas últimas três participações, a seleção portuguesa venceu em 2018, mas foi finalista vencida em 2017 e 2019, depois de também o ter sido em 2003 e 2014.

Em Malta, na 20.ª edição, que decorrerá entre segunda-feira e 16 de julho, a equipa comandada pelo selecionador Joaquim Milheiro não contará com nomes como João Neves e Diego Moreira, jogadores que estiveram na qualificação e foram chamados por Rui Jorge para o Europeu de sub-21, nem com os 'leões' Youssef Chermiti e Dário Essugo.

Em contrapartida, o técnico mantém alguns trunfos do apuramento, em que se qualificou como vencedor do Grupo 4 da Ronda de Elite, com um pleno de vitórias, sete golos marcados e nenhum sofrido, diante de República Checa, Suécia e Croácia.

O médio Hugo Félix (Benfica), com três golos nessa fase, é um dos nomes a ter em conta, num grupo que inclui também os 'leões' Gonçalo Esteves e Rodrigo Ribeiro, jogadores que já tiveram experiência competitiva no plantel principal do Sporting.

No Europeu, em Malta, Portugal inicia a competição na segunda-feira diante da Polónia, na cidade de Paola, seguindo-se, na quinta-feira, o embate com a Itália, em Ta'Qali, e, na última jornada do Grupo A, em 09 de julho a anfitriã Malta, em Xewkija.

No agrupamento B, a supercampeã Espanha, por oito vezes no atual modelo e mais duas nos torneios anteriores, é a grande favorita, concorrendo na passagem às 'meias' com Islândia, Grécia e Noruega.

Os dois primeiros de cada grupo apuram-se para as meias-finais, agendadas para 13 de julho, enquanto a final será no domingo dia 16 de julho.

