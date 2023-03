O Estádio José Alvalade, em Lisboa, vai ser palco do arranque da campanha para estar na fase final do Europeu do próximo ano, que vai decorrer na Alemanha, e da estreia absoluta de Martínez, sucessor de Fernando Santos, que tem todas as condições para iniciar o seu 'reinado' com uma vitória bem 'gorda'.

Em duelo do Grupo J, sem Diogo Costa, lesionado, Rui Patrício, o guardião português mais internacional (105), vai voltar a defender as redes nacionais, algo que já não faz em jogos oficiais desde junho de 2022, num duelo frente à Suíça (1-0), para a Liga das Nações.

Outra das dúvidas será a inclusão, ou não, de Cristiano Ronaldo no 'onze' inicial, num dia em que o capitão da seleção nacional, agora com 38 anos, tem a possibilidade de bater novo recorde.

Caso seja utilizado por Martínez, Ronaldo passa a ser o jogador mais internacional de sempre, com 197 jogos, superando Bader Al-Mutawa, do Kuwait, quando já é o melhor marcador de sempre, com 118 golos.

Na defesa, Diogo Leite e Gonçalo Inácio poderão fazer a estreia absoluta na seleção principal, numa dupla jornada em que Pepe é baixa certa devido a problemas físicos.

Portugal procura acabar com a 'maldição' da primeira jornada de fase de qualificação para o Europeu, sendo preciso recuar até 1998 para encontrar a última vitória numa estreia.

O encontro Portugal-Liechtenstein está agendado para as 19:45, em Alvalade, e terá arbitragem do norueguês Espen Eskas.

Três dias depois, Portugal joga a segunda ronda do grupo no Luxemburgo. O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.

