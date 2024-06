O capitão da seleção nacional, assim como Rúben Neves, acabaram a temporada na Arábia Saudita só na última sexta-feira e foram autorizados a chegar mais tarde, juntando-se em 07 de junho à comitiva lusa.

Pepe também é baixa perante os finlandeses, mas devido a questões físicas, acontecendo o mesmo com Nelson Semedo.

Já Matheus Nunes, chamado para render no estágio o lesionado Otávio, não esteve em qualquer treino de Portugal (apenas foi convocado na segunda-feira à tarde) e também deverá falhar o regresso a Alvalade, onde representou durante quatro temporadas o Sporting (atualmente está no Manchester City).

Este será o 11.º encontro entre Portugal e Finlândia, com a seleção nacional a vencer os dois últimos, por 2-0 em 2011 e por 1-0 em 2009, após a pesada goleada (4-1) sofrida no Estádio do Bessa em 2002. Todos estes encontros foram de caráter particular.

Portugal regista cinco vitórias, quatro empates e uma derrota no histórico com os escandinavos e vem de um desaire na Eslovénia (2-0), em março, também em particular, após ter efetuado uma qualificação para o Euro2024 só com triunfos.

Já os finlandeses, que vão falhar a prova na Alemanha, foram terceiros classificados no Grupo H de apuramento, atrás de Dinamarca e Eslovénia, respetivamente, mas tiveram nova oportunidade através do play-off, acabando goleados pelo País de Gales (4-1).

O Portugal-Finlândia está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do romeno Christian-Petru Ciochirca.

Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a Croácia (08 de junho, no Estádio Nacional) e a República da Irlanda (11 de junho, em Aveiro).

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.

