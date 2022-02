"Portugal sempre teve uma Liga incrivelmente competitiva. Jogámos o ano passado contra o FC Porto e percebemos como são fortes. Eles têm um campo de recrutamento incrível, sejam jogadores portugueses ou brasileiros. São muito competitivos. Os maiores talentos, após algum tempo, vão sempre para as ligas espanhola, inglesa, alemã ou francesa", disse o treinador catalão, em conferência de imprensa.

O City, campeão em três das últimas quatro Premier Leagues, lidera a tabela inglesa com mais nove pontos que o Liverpool, mas também com mais uma partida disputada que os 'reds', enquanto o Sporting acabou de visitar o líder da Liga portuguesa, FC Porto, num encontro polémico que acabou empatado (2-2) e deixou os 'leões' à mesma distância de seis pontos dos 'dragões'.

"O que vi do Sporting é que há união, relação entre treinador e jogadores. Foram campeões na última temporada, algo que não acontecia há muitos anos, contra FC Porto e Benfica", destacou Guardiola.

Questionado sobre o lateral espanhol Pedro Porro, que se encontra emprestado pelos 'citizens' ao Sporting, o técnico do City falou abertamente.

"Conheço-o perfeitamente, mas temos, se calhar, 250 jogadores emprestados. Não posso falar com todos. Estou contente por estar a jogar bem. Conheço-o, especialmente, agora que vi muitos jogos em que ele jogou e noutros não jogou", afirmou.

Pep Guardiola confirmou ainda que o médio Jack Grealish, lesionado, não estará disponível para a visita aos 'leões', o mesmo sucedendo com o brasileiro Gabriel Jesus, Cole Palmer, ambos com problemas físicos, e Kyle Walker, que cumpre suspensão.

O Sporting, campeão nacional, recebe terça-feira o Manchester City, na primeira mão dos oitavos de final da 'Champions', no Estádio José Alvalade, com arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic, a partir das 20:00 horas.

