Para além do triunfo frente ao 23.º classificado, a seleção portuguesa beneficiou da derrota de Tonga, em casa, frente a Itália (36-14), para ultrapassar a seleção do Pacífico Sul na tabela.

A seleção lusa chegou a ocupar o 13.º lugar após o Mundial de França2023, a sua melhor classificação de sempre, mais concretamente após o triunfo sobre as Fiji (24-23) nessa competição.

Meses depois, uma surpreendente derrota na Bélgica, então 29.ª classificada, provocou uma queda de três lugares na classificação e, desde então, os 'lobos' têm oscilado entre o 16.º e o 15.º lugares.

O ranking continua a ser liderado pela África do Sul, que Portugal visita no sábado, em Bloemfontein, apesar da derrota sofrida em casa pelos 'springboks', no sábado, frente à Irlanda (25-24), que continua no segundo lugar.

SYL // MO

Lusa/Fim