Portugal tinha como melhor registo as 30.ªs posições na hierarquia, obtidas em março de 2019 e dezembro de 2020, quando alcançou a melhor classificação de sempre no fim de um ano.

A seleção comandada por Francisco Neto falhou a qualificação para o campeonato da Europa de 2022, ao perder no 'play-off' frente à Rússia, após o desaire por 1-0 em Lisboa e o empate 0-0 em Moscovo.

Entre as seleções europeias, Portugal é a 18.ª da hierarquia mundial, atrás da Rússia, 15.ª.

Na liderança do 'ranking', que serve de hierarquia para o sorteio do torneio olímpico, continuam os Estados Unidos, campeãs do mundo, à frente de Alemanha, segunda, e França, terceira, numa lista em que as oito primeiras seleções mantiveram as posições.

