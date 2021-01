Segundo o comunicado federativo, a prova, que estava inicialmente prevista para decorrer em Moscovo, foi realocada após recusa da organização russa, devido aos constrangimentos colocados pela pandemia de covid-19.

"A prova será realizada com todas as medidas de segurança e prevenção da covid-19, com a criação de uma 'bolha' de segurança sanitária entre o aeroporto, o pavilhão e a unidade hoteleira, que inclui a realização de testes à covid-19 à chegada e durante os dias do evento", pode ler-se na nota.

Em janeiro de 2020, Portugal recebeu, em Gondomar (distrito do Porto), a qualificação por equipas, que apurou uma seleção masculina, garantindo também duas vagas individuais no torneio masculino, enquanto Fu Yu já está também no quadro feminino.

