Na vitória diante da República da Irlanda (2-1), num encontro da quarta jornada do Grupo A da qualificação europeia para o Mundial2022, o capitão Cristiano Ronaldo foi admoestado com o cartão amarelo, após tirar a camisola durante o festejo do golo que 'selou' o triunfo sobre os irlandeses e, uma vez que foi segundo nesta fase de apuramento, fica obrigado a cumprir um jogo oficial de castigo e foi dispensado.

Além do jogador dos ingleses do Manchester United, Portugal já tinha 'perdido' Ricardo Pereira, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, todos devido a lesão, relativamente ao lote inicial de 25 convocados por Fernando Santos, sendo que, agora, o grupo está reduzido a 23.

O campeão da Europa em 2016 tem a última sessão de treino em Portugal agendada para as 10:00, no campo do Vale do Garrão, em Almancil, antes da conferência de imprensa de antevisão ao jogo particular com os qataris, a partir das 12:00, no Hotel Ria Park, com a presença do selecionador luso e um jogador a designar.

No sábado, Portugal defronta o Qatar no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, pelas 17:45, num encontro que será dirigido pelo húngaro Grego Bogár, retomando a qualificação na terça-feira, com o Azerbaijão, em Baku, em jogo da quinta jornada.

Portugal ocupa a liderança do grupo A, com 10 pontos, mais três do que a Sérvia, que ainda não jogou, enquanto o Luxemburgo, que venceu o Azerbaijão por 2-1, é terceiro, com seis, seguindo-se irlandeses e azeris, sem qualquer ponto somado.

